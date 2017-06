Tëscht Bech an dem Méchelshaff gouf en Donneschdeg de Moien en Auto fonnt, deen de Rampli erofgaangen ass, dat awer scho virun enger Rei Stonnen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Déi Persoun, déi am Auto entdeckt ginn ass, wier dout. Dat huet de Service presse vun der Police confirméiert.



Weider Detailer sinn nach net gewosst.



Den CR132 an Direktioun Méchelshaff ass elo bis op Weideres fir den Trafic gespaart. Et soll een dës Plaz groussraimeg ëmfueren.