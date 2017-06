Déi nei Offer riicht sech spezifesch u Schüler a Schülerinnen, déi Schwieregkeeten am Franséischen hunn. Si sollen duerch méi en differenzéierten Unterrecht an där Sprooch méi mat der Hand geholl ginn. Fir d'éischt op 7e an da weider bis op 4e. D'Zil ass, datt d'Schüler an d'Schülerinnen duerno an e reguläre System wiessele kënnen.



D'Schüler, déi sech op där neier 7e classique am LTC aschreiwen, kréie virop d'Mathé net méi Franséisch, mä op Däitsch enseignéiert. Dat selwecht gëllt fir déi meescht Niewefächer, ausser Sport a Konscht, déi op Franséisch gehale ginn. Donieft gëtt schonn op 7e mam Engleschen ugefaangen.



PDF: Communiqué de Presse



D'Aschreiwunge fänken nächste Méindeg un. Déi Responsabel aus dem LTC wëlle mol mat enger Klass ufänken. Wéi grouss den Interessi wierklech ass, wier awer nach schwéier ofzegesinn.