Vun en Donneschden u kann een offiziell am ganzen EU-Ausland ouni zousätzlech Käschten telefonéieren, SMS'en schécken an am Internet surfen.

Déi fréier zoustänneg EU-Kommissärin Viviane Reding, hat dat ganzt als eng „Win-Win Situatioun“ fir de Client an den Operateur beschriwwen: eng Bezeechnung mat deenen d'Operateure Post an Tango awer nëmmen deelweis averstane sinn.



Roaming: Meenung vun den Operateuren / Carmen Michels



Op der enger Säit begréissen d'Operateuren dëse Changement, well et dem Client erméiglecht ouni zousätzlech Käschten och am EU-Ausland vun deene moderne Kommunikatiounsmëttelen ze profitéieren. Fir den Operateur op der aner Säit geet heiduerch awer ee signifikative Revenu verluer.

Virun allem ee reng Lëtzebuerger Operateur, wéi d'Post, géing dëse Changement ze spiere kréien, esou den Cliff Konsbruck, Responsabel vu Post Telekom. Den Undeel vun de Revenuen, deen entstanen ass, wär wesentlech méi héich, wéi dat bei aneren Operateuren de Fall gewiescht wär.



Och wann duerch d'Wegfale vum Roaming an engems de Verbrauch an d'Luucht geet, wat also duerchaus positiv fir den Operateur ass, schwätzt och Tango vun engem Defi. Well och wann d'Käschte fir de Client ewechfalen, muss den Operateur weiderhi fir d'Notzung vun auslännesche Reseaue bezuelen. Dës Käschte goufen zwar erof gesat, an trotzdeem geet dës Rechnung net op, mengt den Luis Camara Marketing Direkter vun Tango.



Als Reaktioun op dëst Gesetz hat Tango jo bekanntlech d'Tariffer vu verschiddenen Abonnementer erhéicht. De Grond heifir war ee kommerziellen, esou de Luis Camara. Et wär ee vill méi bëlleg gewiescht wéi verschidde Konkurrenten an aus deem Grond hätt een decidéiert d'Tariffer z'iwwerdenken. Trotzdeem géif ee ganz kompetitiv bleiwen.

Eng Entscheedung déi awer net ouni Konsequenz fir den Operateur bliwwen ass. Eng gutt 100 Clienten hätten hir Abonnementer annuléiert, wat awer fir Tango keng grouss Saach wär.

Um Enn bleift nach ze soen, dass kee vun deenen zwee Operateuren iwwerdeems Gebrauch vun der Fair Usage Policy gemaach huet. D'Gesetz hätt den Operateuren nämlech erméiglecht den Datevolume, deen de Client am Ausland ze gutt huet, ze limitéieren, fir esou de Revenu dee verluer geet ze reduzéieren.