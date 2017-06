"Eng Petitioun ass keen Allheelmëttel, mee e Mëttel fir zur enger Diskussioun ze kommen, fir eng Evaluatioun an engem Dossier ze kréien, a fir datt d'Autoritéite sech eng méi kloer Virstellung kënne maachen, wat d'Leit interesséiert a preoccupéiert" dat sot de Chamberspresident Mars Di Bartolomeo en Donneschden de Moie bei der Presentatioun vum Bilan vun de leschten 3 Joer Petitiounsrecht. An an deenen 3 Joer sinn net manner wéi 442 Demandë fir eng ëffentlech Petitioun gestallt ginn. E Chiffer, deen am Verglach zu der Vergaangenheet immens héich ass, an dat huet seng Grënn.

3 JOer Petitiounsrecht / Reportage: Claudia Kollwelter



Vun 1945 bis 2014 waren et 328 Petitiounen, déi deposéiert goufen. An nëmmen 3 Joer ass de Chiffer deemno e gutt Stéck méi héich wéi an de 70 Joer virdrun. D'Aféierung vun der elektronescher Petitioun huet natierlech do hiren Afloss. Eng aner wichteg Roll spillen awer och d'Medien, an dat ëmmer méi, sou de President vun der Petitiounskommissioun, Marco Schank.

Dat éischt halleft Joer, nodeem d'pétitions publiques ugaange sinn, war et nach méi roueg. Ma wann elo eng Petitioun vun engem oder méi Medien, besonnesch och déi sozial, opgegraff gëtt, komme wesentlech méi Ënnerschrëften, sou de Marco Schank. Vill Leit géife sech awer net nëmmen op déi Online-Petitioune verloossen, ma weiderhin op de Pabeier.

D'Petitiounsrecht, e Mënscherecht, soll net onnéideg ageschränkt ginn. Bis elo ass d'Petitiounskommissioun och net der Meenung datt dat néideg ass. Et wéisst een net, wat d'Zukunft géif bréngen, ma esou laang wéi et géif lafen, géif een dobäi bleiwen, sou de Marco Schank weider.

An der Kommissioun gëtt unanime decidéiert, ob eng Petitioun gemaach gëtt oder net. Dem Marco Schank no soll ee relativ wäit goen, fir de Leit entgéint ze kommen, ouni awer datt d'Petitiounsrecht bedreet ass. Iwwregens ass um Site vun der Chamber d'Säit vun de Petitioune bannent ronn 8 Méint, 1 Millioun 17.000 mol consultéiert ginn.