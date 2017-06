Och wann d'Economie hei am Land dëst an dat anert Joer nawell zolidd soll wuessen, esou gëllt dat net fir de Rescht vun der Welt.

Banque de Luxembourg (15.06.2017) Niddreg Zënsen: wat maachen mat de Suen?

Weltwäit gëtt mat enger schwaacher Hausse vun 1,5% gerechent. En plus wär d'Verscholdung extrem héich a gekoppelt mat den niddregen Zensen géif et aktuell eng komplett nei Situatioun ginn. Wat déi niddreg Zënsen ugeet, esou weist de Finanzexpert drop hin, datt et d'Spuerer haut net einfach hunn. Spuerkonten brénge keng Zënsen an Obligatiounen sinn haut och keng sécher Bank méi.