En Donneschdeg Nomëtteg kéint et nach emol ongemittlech ginn zu Lëtzebuerg. Vun Nordfrankräich hier zéien deels ganz hefteg Donnerwiederen an Direktioun Nordosten an Osten an déi kéinten da géint 16, 17 Auer de Grand-Duché erreechen.



LINK: Detailer op kachelmannwetter.com



Vu staarkem Reen, Knëppelsteng an hefteg Wandstéiss kann alles méiglech sinn. Et heescht deemno besonnesch am Trafic opzepassen.