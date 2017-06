Dee bis elo LSAP-Gemengerotsmember Jos Piscitelli an déi bis elo Gréng Myriam Ceccetti ginn allebéid elo mat de Lénken an d'Gemengewahlen.

En Donneschdeg den Owend soll an deem Kader ee Point Presse sinn, an et ass de Vote vun der Lëscht.



De Jos Piscitelli war beim Renouvellement als President vum Office social net vun der Koalitioun am Dezember ënnerstëtzt ginn. Dat huet senger Meenung no, d’Faass zum iwwerlafe bruecht. Hie war 24 Joer laang Member vun der LSAP.