D'Gewerkschaften OGBL an LCGB an d'Federatiounen aus dem Fleegesecteur si sech eens iwwert e Kollektivvertrag.

Ee Protocole d'accord gouf validéiert an dëse gëtt um Freideg ënnerschriwwen.



No laangen Diskussioune si béid Säite sech iwwert en Text eens ginn, deen d'Carrièren op Basis vun der Fonction publique revaloriséiert, deen awer och de budgetäre Kader vun der Regierung anhält, esou heescht et an engem Communiqué vum Daachverband vun de Fleegeservisser COPAS



De Protocole d’accord muss nach vun de verschiddenen Decisiouns-Instanzen a vun der Regierung validéiert ginn, iert e vum éischten Oktober u ka gräifen