En Donneschdeg de mëtte gouf op der Stater Gemeng de komplette Programm fir d'Festivitéite presentéiert.





Programm vun Nationalfeierdag - Reportage vum Carmen Michels



Traditionell fänkt deen offizielle Programm um Virowend vum Nationalfeierdag mat der Relève vun der Garde beim Palais un. De Fakelzuch, deen um 21.30 Auer lass geet, verleeft dëst Joer och bëssen anescht wéi gewinnt.

E fänkt an der Groussgaass un, geet dann de Gruef erof, duerch d'Rue Notre Dame, d'Rue de l'Athenee an dann ënnen op de Bvd Roosevelt a geet iwwert déi Al Bréck, sou d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.

D'Tribün vun der groussherzoglecher Famill steet dëst Joer iwwregens um Boulevard Franklin Roosevelt.

Ëm Punkt 23 Auer ass dann dat grousst Freedefeier. D'Militärmusek suergt hei fir déi musikalesch Begleedung.

Um Nationalfeierdag selwer start de Programm moies ëm 10 Auer mat der offizieller Zeremonie an der Philharmonie, iert dann um hallwer 12 d'Militärparad ass.

Wéinst dem 50. Anniversaire vum Fräiwëllegen-Déngscht an dem 175. Anniversaire vun der Militärmusek, huet d'Arméi sech iwwerdeems eppes Spezielles fir Nationalfeierdag afale gelooss, esou d'Tanja Raveane, Pressespriecherin vun der Arméi. D'Arméi offréiert no der Prise d'armes dem Public um Rousegäertchen eppes z'iessen an ze drénken. Desweidere gi modern an historesch Gefierer ausgestallt.

Den Ofschloss vum offizielle Programm mécht dann den Te Deum an der Kathedral. De komplette Programm wéi och all aner Informatioune fannt dir op vdl.lu.

PDF: Den Depliant mat allen nëtzelechen Informatiounen