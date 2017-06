E Mëttwoch huet déi éischt Editioun vun der Expovin an der Victor Hugo Hal um Lampertsbierg ugefaangen, eng Foire wou natierlech de Wäin, mä och de Béier an d'Gastronomie am Mëttelpunkt stinn. D'Organisateuren rechnen domadder, datt eng 15.000 Visiteuren bis e Sonndeg den Owend passéieren a si bis elo ganz zefridden.





1. Editioun vun der Expovin - Reportage Dany Rasque



D'Demande fir esou en Evenement koum vun de Wäinhändler, de Produzenten, mä och dem Public, seet den Antoine Clasen, de President vun der Expovin. Et wollt een, am Contraire zu der Foire an den Hale vun der Luxexpo, dem Springbreak, eppes organiséieren wat manner generell ass. Dofir hätt ee sech zesummegesat an a relativ kuerzer Zäit eppes op d'Been gestallt.



Datt et d'Expovin gëtt, heescht awer net, datt d'Wäinhändler an d'Produzenten elo automatesch net méi um Springbreak dobäi sinn. Do auszestellen oder net, bleift natierlech Jidderengem iwwerlooss, esou den Antoine Clasen. Bei der 1. Editioun vun der Expovin wéilt ee mol kucke wéi dat leeft. Trotz dem gudde Wieder waren um éischten Owend bal 1'000 Leit op der Expo, wat wäit méi ass wéi dat, wat ee sech erwaart hat, sou den Antoine Clasen.



Dës éischt Editioun ass wéi gesot an der Victor Hugo Hal, an der Luxexpo ware keng Disponibilitéite méi. D'Leit solle sech awer keng Suerge maache wat z.B. Parkplazen ugeet, do wier ee gutt opgestallt.



D'Expovin ass um Freideg vu 16 bis 21 Auer op, de Weekend, vun 11 bis 19 Auer.