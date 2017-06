Bezuelbare Wunnraum schafen? Wéi soll dat méiglech ginn? (15.06.2017) Bezuelbare Wunnraum schafen, ass en Zil, dat sech déi politesch d'Parteien quasi alleguerten op de Fändel geschriwwen hunn.

Et goufen allerdéngs schonn Initiativen, virun 10 Joer hat zum Beispill d'Gemeng Bierkerech eng Taxatioun op eidel Wunnengen agefouert.Ob dat eppes bruecht huet, huet RTL nogefrot.Eng Drëpps op de waarme Steen, well nëmmen eng handvoll Gemengen mat dëser Steier schaffen. Firwat? Elo kéint ee jo nach d'Demandesäit manipuléieren, andeems zum Beispill Immobilien als pure Spekulatiouns- oder Investmentobjet onattraktiv gemaacht ginn. Esou kéint een all Wunneng, déi net 1. Wunnsëtz ass, esou deier besteieren, dass den Invest net méi rentabel ass, ee Schrëtt gouf mat der méi héijer TVA op Zweetresidenzen ënnerholl.Och reglementéiert Maximalpräisser oder Loyere ware schonn ugeschnidde ginn. Populär sinn esou Ustrengunge awer och net, dowéint scheitere se wuel meeschtens un enger ze vill staarker Immobilielobby. De Problem Logement léisen ass noutwendeg, all Léisungswee awer schwiereg an onpopulär, zemools an 2 wichtege Wahljoren.