Zwou Persoune goufe liicht blesséiert, wéi et en Donneschdeg kuerz viru 15 Auer op der A3 gerabbelt huet. 2 Autoe waren an d'Kollisioun verwéckelt.

Den Accident war op der A3 a Richtung Frankräich, tëscht der Opfaart Léiweng an dem Beetebuerger Kräiz.



Di Blesséiert goufe mat den Ambulanzen an d'Spidol gefouert.

Am Asaz waren d'Pompjeeën an eng Ambulanz vu Beetebuerg, eng Ambulanz vun Diddeleng, d'Pompjeeë Réiser an d'Police.