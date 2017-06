Den Ex-Direkter vun der Policeschoul blouf um Freideg op der Cour d’appel an der Stad am 2. Prozess géint hien an 3 aner Ugeklote bei sengen Aussoen.

Deemno hätt hien d’Faiten opgedeckt a wär net den Ustëfter dovu gewiescht.

Déi 4 Beschëllegt hu sech um Freideg de Moien op en Neits missen dofir veräntweren, dass tëscht Abrëll 2007 an Abrëll 2010 op d’Stonne vun engem Polizist, déi vun enger Fra dropgeschloe gi waren. Si hat matgemaach, wa fir d’Formatioun vu Policeschüler Accidenter nogespillt goufen. Fir d’Joren 2007 bis 2009 ware sou op d’mannst 6.600 € zesummekomm.

An 1. Instanz war den Ex-Direkter dofir am November zu 15 Méint Prisong mat Sursis an zu enger Geldstrof vu 6.000 € veruerteelt ginn. Donieft gouf zweemol eng Prisongsstrof vu 6 Méint mat Sursis an eng Geldstrof vu 1.500 € gesprach, respektiv eemol eng Geldstrof vun 1.000 €. De fréieren Direkter hat géint d’Uerteel Appell gemaach, dat virum Parquet.

Den Affekot vum Ex-Direkter huet um Freideg de Moien erkläert, säi Client hätt d’Faiten net zouginn, am Géigesaz zu deem, wat am 1. Uerteel stéing. De Mann géif sou en Aveu bestreiden. De Me Molitor huet donieft betount, dass et fir de System vun Indemnitéiten ni en Accord vu sengem Mandant ginn hätt. Deen hätt dëse System och eréischt opgedeckt. Am anere Fall wär en ni opgefall. E Matugekloten hätt selwer vun Irregularitéite geschwat, säi Client wär vum benevole Matmaache vun der Fra ausgaangen an zwee Matbeschëllegt hätte gelunn, wat d’Beschëllegung ugeet, den Ex-Direkter wär den Ustëfter vun de Faiten, sou den Affekot, fir deen hei Ausso géint Ausso steet a fir dee säi Mandant misst fräigesprach ginn.

Am Numm vun deenen anere Beschëllegten, déi keen Appell gemaach hunn, huet ee vun hinne gesot, dass d’Fra sech net hätt wëlle beräicheren an déi zwee Poliziste keng béiswëlleg Absicht gehat hätten; dofir sollt et héchstens bei Prisongsstrofe mat Sursis fir si bleiwen. Den Ex-Direkter vun der Policeschoul wéilt iwwerdeems näischt vun där ganzer Affär wëssen.

An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet général hätt den Ex-Direkter d’Faiten net opgedeckt, mä wär eréischt mat engem Dokument komm, wéi sech d’IGP, d’Police vun der Police also, mat der Affär befaasst huet. Et wär och net wichteg, ob de Mann den Ustëfter war oder net; hien hätt de System op d’mannst guttgeheescht. Déi an 1. Instanz gesprache Prisongsstrof géint de Mann wär awer ze héich a sollt op 6 Méint mat Sursis erofgesat ginn, iwwerdeems et fir déi 3 aner Ugeklote bei den am November festgehalene Strofe sollt bleiwen.

D’Appeluerteel ass fir den 11. Juli.