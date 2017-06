E Freideg de Moien hat de Xavier Bettel zwee Rendez-vouse mam Nach-Premier an och mam President Klaus Johannis.

© Jeannot Ries / RTL Télé Lëtzebuerg

Matten an de gréisste politeschen Onrouen aus de leschte Joren a Rumänien, ass de Premier Xavier Bettel den Ament op Visite am osteuropäesche Land, dat och zanter elo 10 Joer EU-Member ass.

Wochelaang hat d’Vollek géint e geplangten Oplackeren vum Strofrecht fir Korruptiounsfäll demonstréiert, éier de Premier Sorin Grindeanu de projet de loi zeréck gezunn huet. Elo huet sech och seng sozialdemokratesch Partei géint hie gekéiert a fuerdert seng Demissioun.

E Freideg de Moien hat de Xavier Bettel zwee Rendez-vouse mam Nach-Premier an och mam President Klaus Johannis, souwuel iwwert intern europäesch Dossieren ewéi de Brexit, d’Anhale vum Schengen-Accord oder de Flüchtlingsaccord.

Et gouf awer och Gespréicher, fir d’Relatiounen tëscht Rumänien a Lëtzebuerg ze verbesseren, notamment am Beräich vum ICT an der Recherche.