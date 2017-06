© RTL-Archiv

Vu Säite vun der Justiz war et um Freideg am spéide Moien d’Prezisioun, dass en zweete Verdächtegen an dëser Affär viru Kuerzem gepëtzt gouf. Et wär awer nach net gewosst, wéini dëse Mann u Lëtzebuerg ausgeliwwert gëtt. Soulaang bleift en anere Verdächtegen am Prisong.



Fir hie ware "wéinst där Kalbliddegkeet a wéinst der Gravitéit vun der Affär" 4 Joer Prisong an eng Geldstrof gefrot, en Donneschdeg awer, wéi gesot, keen Uerteel gesprach ginn.