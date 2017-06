De Freideg goufen am spéide Moien um Stader Geriicht 8 Joer Prisong, déi zum Deel op Sursis si sollen, géint de presuméierte Vergewalteger vun engem deemools 12 Joer ale Meedche gefuerdert. Tëscht Mäerz 2013 an Abrëll 2014 soll hien dat zum Zäitpunkt vun der éischter Dot nëmmen 12 Joer alt Meedchen eng Réi vu Kéiere vergewaltegt hunn.



Méiglecherweis steet d'Geriichtsaffär ëm de Viol mat allerdéngs mat enger anerer a Relatioun. Am Mee 2014 hat de Beschëllegten eng Plainte géint de Papp vum Meedche gemaach. De Papp ass doropshin an der Cour d'appell zu 18 Méint Prisong mat Sursis wéinst Mënschenhandel veruerteelt ginn. Hien hat ënner anerem och den aktuell beschëllegte Mann tëscht 2011 an 2014 a sengem Restaurant an der Stad ënner mënschenonwierdege Konditioune schaffe gelooss. D'Fro steet elo am Raum, ob dës Plainte net och villäicht just eng Revanche-Aktioun vum Papp géint säi fréiere Mataarbechter kéint sinn.



D’Uerteel gëtt de 14. Juli gesprach.