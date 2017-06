Et geet et no de schwieregen Diskussiounen an de leschte Wochen och am Spidolssecteur Richtung Accord.

D’Federatioun vun de Spideeler FHL souz tëscht 9.30 Auer a 14 Auer an hirem Siège zu Bartreng mat de Gewerkschaftsvertrieder vun OGBL an LCGB fir eng sougenannt Reunioun vun der leschter Chance zesummen.



An déi Chance gouf genotzt. Vu béide Säiten heescht et, et hätt ee konstruktiv a gutt geschafft. Den nächsten an definitiv leschte Rendez-Vous ass elo op nächsten Dënschdeg fixéiert. Wéi et heescht, bleiwen nach lescht Detailer beim Modell vun de Carrièren ze klären. D’FHL muss de Weekend iwwer nach emol d’Rechemaschinn eraushuelen.