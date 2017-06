De Group huet en operative Benefice vun 1,3 Milliounen Euro realiséiert. Dat si ronn 5 Millioune manner wéi zejoert.De Luxair-Chef Adrien Ney verteidegt dee Bilan a seet, et misst een de ganze Bilan kucken. Do géif sech weisen, dass d'Verschëldung ganz déif wier, dass een d'Reserven hätt, de Refleeting ze maachen an de Group am grousse Ganzen och ganz gutt opgestallt wier fir d'Zukunft.Beim totale Resultat steet eben e Plus vun 4,4, Milliounen. An dat heescht och, datt d'Luxair investéieren kann a Vertraue bei de Banken genéisst.

2016 wier markéiert gewiescht duerch ganz vill Onsécherheeten, haaptsächlech den internationalen Terror an d'Konkurrenz duerch déi Bëlleg-Airlinnen. D'Previsioune fir 2017 sinn awer liicht besser.