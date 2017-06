Changementer bei der Lëtzebuerger Air Rescue wéint Abusen (16.06.2017) D'Conditioune fir d'Memberschaft a fir de Rapatriement hu rezent misse geännert ginn, well ëmmer méi Abuse festgestallt goufen.

An der Lescht wier et och zu Fäll komm, wou Leit Servicer an Usproch geholl hunn, ouni iwwerhaapt Member gewiescht ze sinn. Et sollen dofir nëmmen nach Leit rapatriéiert ginn, déi manner wéi 100 Deeg um Stéck am Ausland sinn, ausgeschloss sinn d‘Studenten.D'Abuse géifen och kontrolléiert ginn, dat vun Experten aus dem Ausland a vu Lëtzebuerg. Fir déi meeschte Leit géif sech awer wéineg duerch des Ännerungen doen.