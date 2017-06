Chantier sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange en direction de la Belgique (16-19.06.2017)

L’Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la réfection de la couche de roulement à partir du vendredi soir 16 juin 19 heures jusqu’au lundi matin 19 juin 2017 6 heures sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange en direction de la Belgique.



Le trafic circulant dans le sens opposé n’est pas affecté par ce chantier.



Barrages et déviations:



À partir du vendredi soir 16 juin 19 heures jusqu’à lundi 19 juin 2017 6 heures le barrage d’autoroute suivant est mis en place: Les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange en provenance du tunnel Howald et en direction de la Belgique sont interdites à la circulation. Les bretelles d’accès et de sortie suivantes à la croix de Gasperich sont également barrées à la circulation: Les bretelles d’accès de la croix de Gasperich en provenance de Metz de l’autoroute A3 et en direction des autoroutes A6 et A1;

La bretelle d’accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck de l’A3 et en direction de l’autoroute A6;

La bretelle de sortie de la croix de Gasperich en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et en direction du rond-point Gluck de l’autoroute A3. Les déviations suivantes sont mises en place: Attention : Le trafic en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et en direction de Luxembourg-Ville est dévié à partir de la croix de Gasperich jusqu’à l’échangeur Livange (retour jusqu’au rond-point Gluck!);

Le trafic en provenance du tunnel Howald de l'autoroute A1 et du rond-point Gluck de l'autoroute A3 en direction de la Croix de Cessange de l'autoroute A6 est dévié à partir de la Croix de Gasperich via l'A3, la Croix de Bettembourg, l'A13, la jonction d'Esch et l'A4 jusqu'à la croix de Cessange;

Le trafic en provenance du tunnel Howald de l’autoroute A1 et en direction du rond-point Gluck de l’autoroute A3 et dévié à partir de la croix de Gasperich via l’A3 et l’échangeur de Livange et de retour jusqu’à la croix de Gasperich;

Le trafic en provenance de Metz de l’autoroute A3 et en direction de la croix de Cessange est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l’A13, la jonction d’Esch et l’A4 jusqu’à la croix de Cessange.