Bei enger Verkéierskontroll tëscht dem Schléiwenhaff an der Leidelenger Gare ass der Police e Camion opgefall, wou Blutt zu enger Klapp erausgelaf ass.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© AFP-Archiv

D'Gefier huet Kadavere vun Déieren transportéiert. Eng Klapp war defekt, sou dass d’Déiereblutt op d’Strooss gelaf ass, an dat net ze knapps. De Camion huet net dierfe weider fueren, bis déi defekt Klapp gefléckt war an d'Blutt huet mussen opgefaange ginn.



Des weidere goufen nach eng Rei Verstéiss géint d'Sozialvirschrëften am Stroosseverkéier festgestallt. De Chauffer krut direkt e puer Protokoller.