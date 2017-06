Eng Definitioun vu "Stierwen an der Dignitéit" gëtt et nämlech net, sot um Samschdeg de Moien hire President, de Jean-Jacques Schonckert, am RTL-Interview, dëst am Virfeld vun der ADMD-L hirer Generalversammlung, déi um Samschdeg de Mëtteg ass. Et muss jidderengem individuell iwwerlooss sinn, wéi eng Decisioun, dass en hëlt. An dee Wee muss respektéiert ginn, betount de Jean-Jacques Schonckert.





RTL-Interview mam Jean-Jacques Schonckert.



Et wier dann och net aktiv Stierfhëllef oder Palliativmedezin, mä et wier dat eent an dat anert. D'Associatioun iwwerhëlt dobäi eng wesentlech Roll an hëlleft deene Betraffenen.Et géif nämlech nach ëmmer ee groussen Informatiounsdefizit ginn, huet de President am Interview bedauert. An dem Sënn huet de Gesondheetsministère d'lescht Joer eng Plattform "de fin de vie" an d'Liewe geruff, wou all d'Acteuren zesummesëtzen an aktiv mateneen diskutéieren, begréisst de Jean-Jacques Schonckert.Net awer d'Stierfhëllef oder d'Palliativmedezin wier een Tabu, mä den Doud iwwerhaapt, gëtt de President vun der Associatioun ze bedenken. Mir géifen an enger Gesellschaft liewen, wou vill vun Anti-Aging geschwat gëtt, mir wieren awer scho bal um Punkt vun "anti-dying", mir wéilten einfach net méi stierwen an dowéinst géif och net iwwert den Doud geschwat ginn.Et wier allerdéngs wichteg zu Liefzäite schrëftlech festzehalen, ob een aktiv Stierfhëllef wëll oder net, huet de Jean-Jacques Schonckert am Interview betount. Dofir gëtt et déi sougenannten "Disposition de Fin de Vie", déi een zu Liefzäite muss ausfëllen, wann engem säi Wonsch herno soll ëmgesat ginn.Fir d'Leit nach besser ze informéieren, wëll d'Associatioun "pour le droit de mourir dans la diginité", déi sech an Zukunft "Mäi Wëllen, mäi Wee" nennt, nach méi verstäerkt op d'Leit duergoen. Dofir funktionéiert och een neien Internetsite. Ënner mwmw.lu fënnt een all néideg Informatiounen iwwer Stierfhëllef a Palliativmedezin, wéi eng Demarchen ze respektéiere sinn a wéi een Testament de fin de vie redigéiert gëtt.