D'Pompjeeën deele mat, dass et um Samschdeg de Moie géint 9 Auer an engem Haus zu Biissen zu engem Kamäibrand koum.

Si ware séier op der Plaz an haten d'Feier och séier ënner Kontroll.Géint 3 Auer an der Nuecht op e Samschdeg hat et an engemgebrannt.D'Pompjeeën hunn zwou Persounen, déi sech dohinner geluecht haten, fir ze schlofen a Sécherheet bruecht. Hinnen ass näischt geschitt.D'Feier war séier ënner Kontroll. Iwwert d'Brandursaach ass näischt gewosst.