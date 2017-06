E Samschdeg war den zweeten Dag vun der Visite vum Premier Xavier Bettel a Rumänien, an der Stad Sibiu.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Do stoung alles am Zeeche vun der Kultur. Den Ament ass zu Sibiu ee vun de gréissten Theaterfestivaler vum osteuropäesche Raum. Bannent 10 Deeg trieden 3.200 Acteuren aus enge 70 Länner op. Et rechent ee mat ronn 60.000 Spectateuren. Déi rumänesch Stad Sibiu war 2007 Kulturhaaptstad mat Lëtzebuerg zesummen. Elo feiert een 10 Joer Zesummenaarbecht tëscht béiden Natiounen. A Sibiu wier ee wichtege Partner och mat Vue op d'Kulturhaaptstad 2022, erkläert de Charel Müller, Direkter vum Escher Theater.





De Charel Müller iwwert d'Bedeitung vu Sibiu



Am Kader vun de Festivitéite goufen dann och vu Lëtzebuerger Säit a vu rumänescher Säit zwee Leit fir hir Verdéngschter um Niveau vum Theater ausgezeechent. Ee vun deenen zwee ass de Charel Müller.