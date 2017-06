E Samschdeg ass zu Biissen en Aarbechter bei Reparaturen um Daach vun enger Hal agebrach an 10 Meter an d'Déift gefall. Hien huet d'Chutte net iwwerlieft.

Géint 15.30 Auer koum et aus bis ewell ongekläerten Ursaachen zum Accident. Fir den 52 Joer ale Mann koum all Hëllef ze spéit.De Miess- an Erkennungsdéngscht war op der Plaz fir z'ermëttelen, wat geschitt ass.