50 Joer Lëtzebuerger Lions Club (17.06.2017) De Lëtzebuerger Lions Club feiert dëst Joer 50. Gebuertsdag a weltwäit gëtt et dës Clibb schonn zanter 100 Joer.

Zu Lëtzebuerg si knapp 970 Leit Member am Lions Club. Lëtzebuerg, dat ass den Distrikt 113; 26 verschidde Clibb ginn et uechtert d'Land an hiert Haaptzil ass et, fir Spenden ze sammelen. Zum Beispill d'Banque Alimentaire, den Telethon, Vaincre le Cancer gi reegelméisseg vun de Clibb ënnerstëtzt.