Déi Lénk haten um Sonndeg hiren ausseruerdentleche Kongress zu Diddeleng an der Maison Syndicale.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Jeannot Meyers/RTL

Déi Lénk wëllen d'Leit staark maachen, si an d'Decisiounen, déi an hirer Gemeng geholl ginn, mat abannen. Dat ass elo virun de Gemengewahlen ee vun 3 wichtege Punkte vun der lénker Wahlcampagne. Op hirem ausseruerdentleche Kongress um Sonndeg de Moien zu Diddeleng huet d'Partei deemno iwwer dës 3 Resolutiounen diskutéiert, a festgehalen, dass ee sech op d'Stad-Entwécklung, de Logement an d'Demokratesch Bedeelegung vum Bierger wäert konzentréieren...“d'Leit staark maachen“ ass dann och den offizielle Slogan vun der Campagne.





Extrait Marc Baum.



Et hätt een zwar net déi perfekt Léisung fir all d'Problemer, mee et wéilt een anescht Politik maachen, ouni Decisioune vun uewen erof, mee bei deenen de Bierger matbestëmmt huet, erkläert d'Carole Thoma, Spriecherin vun déi Lénk.





D'Carole Thoma vun déi Lénk



Dëse Slogan wäert och fir d'Parlamentswahle gëllen, sou den Deputéierte Marc Baum, dee jo bis 2014 fir déi Lénk am Escher Gemengerot war.