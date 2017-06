No Politik, Wirtschaft a Kultur stoung den 3. Dag vum Premier Xavier Bettel senger offizieller Visite a Rumänien am Zeeche vun der Geschicht.

X

Et war e speziellen Ament fir d’Siebenbürger Sachsen, wéi e Sonndeg op ee Mol e Staatsminister virun hinne stoung, deen aus Lëtzebuerg kënnt an eng ähnlech Sprooch schwätzt wéi si.

Dag 3 am Zeeche vun der Geschicht - Reportage Jeannot Ries



Hir Famille si virun 8 Joerhonnerten aus der Géigend vun der Musel ausgewandert. Vu Generatioun zu Generatioun gouf d’Sprooch iwwerdroen; An der Famille. An der Schoul gouf just Rumänesch an Däitsch geléiert.

Fir de Staats- a Kulturminister Xavier Bettel ass d’Beispill, wéi d’Moselfränkesch mat de Joerhonnerten evoluéiert huet de Beweis, datt eng Sprooch lieft.

A ganz Rumänien schwätzen nach eng 40.000 Leit Däitsch. Dorënner der 15.000 dat aalt Lëtzebuergesch.