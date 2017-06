© Police

En Automobilist hat an enger laanger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Hien ass doropshi mat der rietser Säit vum Won an e Bam gerannt. Fir déi 36 Joer al Bäifuererin koum all Hëllef ze spéit. Si ass nach op der Plaz gestuerwen. De Chauffeur koum schwéier blesséiert an d'Spidol.Op der Plaz war de Miess- an Erkennungsdéngscht. D'Streck war während den Opraumaarbechten a béid Richtunge gespaart.