© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

Omega 90/Reportage Carmen Michels



Krank sinn, op d'Enn vum Liewen zougoen, stierwen, traueren, dëst sinn d'Themen, mat deenen Omega 90 sech auserneesetzt. Nieft dem Service de Consultatioun, deen 2016 eng ronn 1.000 Persoune begleet huet, goufen 109 Patienten „en fin de vie“ am Haus Omega betreit. D'Haus, wat de Patiente bis zum Enn eng gewësse Liewensqualitéit versprécht, gouf 2016 iwwregens mam Schwäizer Label „qualité palliative“ ausgezeechent an zielt domat elo zum éischten zertifiéierte Lëtzebuergeschen Center fir Soins palliatifs. Och wa sech eng ganz Rei Saachen iwwer déi lescht Jore verbessert hätten, esou zum Beispill um finanzielle Plang, wier et wichteg een Nationale Plang fir d'Zukunft auszeschaffen, esou den Henri Grün, Direkter vun Omega 90.

¾ vun de Leit, déi an een Altersheem ginn, stierwen och hei. A verschidden Institutioune sinn et esou guer bis zu 40% vun de Patienten, déi am Laf vum Joer verscheeden. Dohier wier et wichteg, dass d'Institutiounen eng qualitativ héichwäerteg Betreiung garantéieren, also eng sougenannte Palliativ-Kultur entwéckelen, esou den Henri Grün. De Piloteprojet „palliative geratrie“, deen 2016 an d'Liewe geruff gouf, huet genee dëst zum Zil.

© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg © Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg © Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg © Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

De Service de Formation, dee sech ëm dëse Projet këmmert, huet dëst Joer iwwerdeems 850 Persounen am Beräich „Soins palliatifs“ forméiert. An och am Service Benevolat, deen insgesamt 64 aktiv Benevollen zielt, hunn 13 nei Fräiwëlleger hir Formatioun ofgeschloss.