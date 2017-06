De Grupp CFL schléisst den Exercice 2016 mat engem consolidéierten Nettoresultat vun 13,5 Milliounen of, 2015 waren et 9,1 Milliounen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Bei der Zuel vun de Voyageure konnt mat 22,5 Milliounen den héijen Niveau vu virzejoert gehale ginn.



Am Cargoberäich gouf et dat beschte Resultat zënter datt et CFL Cargo gëtt. Den Netto-Ëmsaz goung vu 5,5 op 8,5 Milliounen Euro erop.

Déi Responsabel vun den CFL sinn zefridden op der Säit vun de Finanzen. Se si manner zefridden, datt et dacks Retarde gëtt. Et géing alles dru gesat ginn, fir d'Situatioun ze verbesseren