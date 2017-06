Et goung an dëser Affär aus dem August 2016 ëm ronn eng Dose Stroossespigelen, déi zu Diddeleng ewechgeholl goufen.

Si stounge bis dohin op Plazen, op deene se der Gemeng no u sech gebraucht goufen, fir vun enger méi klenger Strooss aus op eng méi grouss kucken ze kënnen.

Den Affekot vun der Gemeng huet um Méindeg de Moie virop gemengt, dass dat heite scho bal en topegen Dossier wär par Rapport zu aneren, vun deenen um Méindeg de Moien um Tribunal administratif rieds war. Dës Spigelen hätten zanter 30 Joer do gehaangen, wou se houngen, ier dunn d’Decisioun geholl gi wär, fir se ewechzehuelen. Et hätt ee gesot, déi Stroossespigele géifen net gutt do hänken a wären erofzehuelen. Hie verstéing awer net, wou de Problem wär, sou de Me Helminger.



D’Spigelen hätte kee gehënnert a géife kee Sécherheetsproblem duerstellen, wéi de Staat behaapte géif. Et wär dann och ni en Accident do geschitt. Fir de Staat wäre si allerdings e Risiko, well se do héingen. Dat ass awer net de Fall, mä de Contraire, huet den Affekot vun der Gemeng betount, dee vun enger Standard-Argumentatioun vum Staat geschwat huet. “Da bréngt Argumenter!”, huet de Me Helminger gefuerdert, fir deen et souvill am Dossier géif ginn, wat net klappe géif, soudass ee sech d’Fro misst stellen, ob mer soss keng Suergen hätten.

Fir de Vertrieder vum Staat wär dogéint, wann een d’Fotoe vun den eenzele Plaze gesäit, d’Vue do degagéiert. D’Leit hätte sech op d’Stroossespigele verlooss, déi awer do net géife gebraucht ginn. Et géif kee Grond ginn, fir se hänken ze loossen, well et keng Plaze wären, un déi ee sech blann eruntaaschte misst. An den Ae vum Vertrieder vum Staat géif et där Kräizungen Honnerten/Dausenden am Land ginn, a wann ee virsiichteg do fuere géif, géif näischt geschéien.

D’Uerteel dierft an den nächste Woche gesprach ginn.