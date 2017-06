Besonnesch bei den Accidenter um Bau wëll d'Regierung elo weisen dass se de Problem eescht hëlt, mat der Campagne „Vision Zero“ wëllt ee virun Allem opklären, sensibiliséieren an d'Sécherheetskultur promouvéieren. E Méinde start den Aarbechtsminister Nicolas Schmit eng Aktiounswoch an där hien all Dag Chantiere besicht, fir doduerch symbolesch ze weisen, wéi eescht hien de Problem hëlt.

Et kéint een dat net einfach esou acceptéieren, et misst ee méi agräifen an d'Leit drop opmierksam maachen, datt en Aarbechtsaccident net zum Alldag dierf gehéieren, sou den Nicolas Schmit. Preventioun, Informatioun, Formatioun, Kontrollen an, wann et néideg wär, misst et och zu Sanktioune kommen. D'Leit sollten och wëssen, datt d'Sécherheet op der Aarbecht eng absolut Prioritéit fir den Aarbechtsminister wär.

Duerch d'Campagne erhofft ee sech och, dass nees méi jonk Leit Interesse um Beruff vum Aarbechtsinspekter kréien, bei der ITM géif ee gären däitlech méi Poste mat dem Profil besetzen, et feelt awer u Kandidaten.