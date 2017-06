Après l’annonce fin 2016 de l’envergure des travaux de réhabilitation de l’aire de manœuvre de l’aérodrome, c’est maintenant, au vu des analyses et études effectuées dans le cadre de la certification, qu’un planning définitif des opérations a été arrêté.



En effet, le projet initial de réhabilitation de la piste d’atterrissage et de décollage (runway) a été étendu à l’ensemble des chaussées aéronautiques de l’aire de manœuvre. Le projet, couvrant la piste et les taxiways (voies de service), porte également sur la mise en conformité des surfaces adjacentes et des aires de sécurité en bouts de piste. Dans un souci d’une coordination optimale, l’élaboration du projet a eu lieu simultanément avec le processus de certification de l’aérodrome sous l’égide de la Direction de l’aviation civile, conformément à la réglementation de l’EASA (European Aviation Safety Agency).



En effet, la mise en adjudication des travaux est prévue en 2018, après la certification, de manière à ce que les travaux de renouvellement de la piste pourront être entamés en printemps 2019.



Lors des phases préparatoires, l’exploitation de la piste sera suspendue entre minuit et 6 heures en fonction des travaux. À partir de printemps 2019, la piste sera barrée entre 23 et 6 heures en semaine, et ceci entre mars et octobre en fonction du chantier.



En attendant, les inspections et l’entretien de la piste seront poursuivis en concordance avec les règles de l’aviation et en conformité avec la certification.