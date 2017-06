Duerch déi vill Frontalieren, déi all Dag an d'Stad schaffe kommen, wär d'Verkéierssituatioun ugespaant.

Der Stad Lëtzebuerg feelt e klore Plang fir d'Mobilitéit (19.06.2017) Duerch déi vill Frontalieren, déi all Dag an d'Stad schaffe kommen, wär d'Verkéierssituatioun ugespaant.

Den aktuelle blo-grénge Schäfferot hätt ee PAG gestëmmt, deen dës Situatioun an Zukunft nach verstäerke géif, sou d'Oppositiounspartei.



PDF Pressekonferenz CSV Stad



Der CSV no kéint een dëse Problem an zwou Etappen an de Grëff kréien. De Serge Wilmes sot, datt nees méi Leit musse heihinner wunne kommen, déi och hei schaffen. Et bräicht ee sécher Trottoirë fir Foussgänger, ee komplette Vëlosreseau, getrennt vun der Strooss, den Tram ass kee Wonnermëttel, mee soll ausgebaut ginn.





De Serge Wilmes



A Saache bezuelbare Wunnraum, do kritiséiert d'Stater CSV dem Schäfferot seng Baulücke-Projeten, wéi zum Beispill zu Bouneweg an zu Märel. Domat géif d'Mobilitéit an dëse Quartiere just nach méi belaascht ginn. Der CSV no misst een neie Wunnraum do schafen, wou och Plaz dofir wär. Zum Beispill um Kierchbierg. Do kéint een d'Verkéiersnetz och besser u méi Awunner upassen.