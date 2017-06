Den Damp war esou déck, an huet de Leit d'Vue geholl, si hunn näischt méi gesinn, goufe vun hire Léifste getrennt.48 Stonnen hunn d'Pompjeeë gebraucht fir d'Feier ze läschen. D'Autoritéite ginn aktuell vun ëm déi 80 Doudesaffer aus. Vill Blesséierter leien nach am Spidol.Hei zu Lëtzebuerg hu mer der zwar esou net vill, mee wéi sinn eis Leit op Asäz an Héichhaiser virbereet? D’Stader Beruffspompjeeë hu sech bereet erkläert eis dat an der RTL City, dem neie 64 Meter héijem Gebai ze weisen.An d’Kategorie Héichhaus falen all d’Gebaier vun 22 Meter Héicht a méi. Si mussen agebaute Steigleitungen hunn, wou d’Pompjeeën hir Schläich kënnen drun uschléissen fir d'Läschwaasser séier op dee Stack ze leeden wou et gebraucht gëtt.Ausserdeem MUSSEN et zwee Trapenhaiser ginn. Am Glenfell Tower dogéint gouf et just een eenzegt Trapenhaus, dofir koume vill Leit guer net aus dem brennende Gebai eraus. Hei zu Lëtzebuerg ass et och obligatoresch, datt all Héichhaus e Pompjeeslift huet.Och am Adress Hotel zu Dubai, dee Sylvester 2015 a Flamen opgaangen ass, war d’Façade eng vun den Ursaachen firwat d’Feier esou séier viru gaangen ass. Esou d’Conclusioun vum Lëtzebuerger Gilles Kleins, deen zu Dubai als Expert fir Brandschutz schafft an de Site nom Brand ënnersicht hat.Fir esou fatal Bränn ze verhënneren, huet de Lëtzebuerger ee spezielle System entwéckelt deen an de Baussemauere vun de Wolleke Krazer kann intergréiert ginn.Mat der Entwécklung vun neien Technologie ginn also och d'Brandschutzssystemer a Läschmethoden permanent verbessert. Den Awunner vum Glenfell Tower sollt dat näischt hëllefen. Och wann d'Héichhaus mat den 120 Soziale Wunnenge réischt virun e puer Joer renovéiert gouf - schéngt et wéi wann déi Responsabel déi elementäerst Sécherheetsvirschrëfte net respektéiert hätten.