D’Projeten Oppent Haus, Iamnotarefugee an e PopUp-Restaurant Syriosuly hunn als Haaptzil, fir d’Leit besser an d’Lëtzebuerger Gesellschaft ze integréieren.

I am Not a refugee ass eng Initiativ, mat där de Lëtzebuerger d’Angscht an d’Viruerteeler sollen ewechgeholl ginn. Op engem Internetsite si Porträten ze gesinn. „I’m not a refugee, I’m Ahmed“ stellt do zum Beispill en 20 Joer ale somalesche Student sech vir.

Mat Hëllef vum Oppenen Haus ass och e Restaurant an d’Liewe geruff ginn. De Pitt Pirotte huet d’Gebailechkeeten an der Rue Baudouin an der Stad zur Verfügung gestallt. Syriosly heescht de Restaurant an hannert dem Kachdëppe steet de Mahmoud aus Syrien

Zu Lëtzebuerg kann nach vill gemaach ginn. Erausfuerderunge gëtt et zum Beispill bei de Sproochen a beim Logement. Fir jiddereen, dee sech wëll engagéieren, ass den Owend eng Informatiounsversammlung zu Miersch an der Sall Nic. Welter

Weider Infoe gëtt et um Facebook-Site „Oppent Haus“