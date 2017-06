Méi konkret geet et bei de Verbesserungen ëm den Zuchtrafic tëscht der Belsch a Lëtzebuerg. Zum Beispill soll den Zuchabonnement fir ee Mount ëm 13.5 Euro méi bëlleg ginn. Concernéiert sinn hei d’Abonnementer fir d’Strécke vun de belsche Stied, déi direkt hannert der Grenz leien, zum Beispill Arel oder Gouvy, op Lëtzebuerg. Doniewent huet de Minister Bausch ënnerstrach, datt de Park and Ride zu Stackem bis 2019 ëm 3.000 Plazen erweidert gëtt, wouduerch d'Stroossen an Direktioun Lëtzebuerg vun der Belsch erfort sollen entlaascht ginn.



Och wat d’Zuchstreck Bréissel-Lëtzebuerg ugeet, soll déi méi attraktiv ginn. 21 Minutte méi séier solle béid europäesch Haaptstied erreechbar sinn. Den Tram soll dann och iergendwann bis op Mamer fueren. Dat wier eng vun de Prioritéiten, esou de François Bausch. Do kéint dann och ee Park and Ride gebaut ginn.



Suivi vun den CFL Schantercher

Den Nohaltegkeetsminister huet e Méinden dann och Präzisioune ginn iwwert de finanzielle Suivi vun den CFL Schantercher. Et war d'Informatioun, dass d'Gare Pafendall-Kierchbierg ongeféier 25% manner kascht wéi virgesinn. Den initiale Budget louch bei 96 Milliounen Euro. Dat geet aus engem Tëschebilan ervir, deen de François Bausch an déi Responsabel vun den CFL e Méinden der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert hunn.



Alles an allem géifen déi aktuell ronn 20 Projeten, déi gestëmmte Budgete respektéieren. Eenzeg Exceptioun ass d'Ré-Electrificatioun an d'Modernisatioun vun der Linn tëscht der Stad a Klengbetten. Wéi et e Méinde geheescht huet, wieren d'Aarbechte méi komplizéiert wéi geduecht. Den initiale Käschtepunkt wäert ëm 15% iwwerschratt ginn, sou d'Estimatioun vum zoustännege Minister.



Weider Projeten déi ustinn a scho gestëmmt goufen, betreffen de Bau vun enger neier Zuchlinn tëscht der Stad a Beetebuerg, eng Gare um Houwald, oder nach déi multimodal Plattform zu Beetebuerg. De François Bausch huet nach eemol rappelléiert, dass tëscht 2013 an 2023 ronn 3,8 Milliarden Euro an d'Infrastrukture vun der Eisebunn investéiert ginn.