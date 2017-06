Tëscht 13 an 19 Auer wäre mat Temperaturen tëscht 33 bis 35 Grad ze rechnen.

Recommandatioune géint d'Hëtzt

Vill drénken, net zevill Beweegung dobaussen, an deene Stonnen, an deenen et am wärmsten ass, an och net vergiessen, sech ëm déi Leit ze bekëmmeren, déi méi empfindlech sinn - dat sinn der nëmmen e puer dovunn.