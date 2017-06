Zil ass, dass an Zukunft jiddwer Persoun, déi daf ass oder net gutt héiert, d'Recht huet op d'Gebäerdesprooch zeréck ze gräifen respektiv op een Interpret, wann si mat enger staatlecher Administratioun ze dinn hunn. D'Fraisen dofir gi vum Staat iwwerholl. Déi zoustänneg Familljen- an Integratiounsministesch Corinne Cahen huet deenen dofir zoustännege Chamberkommissiounen e Méinden déi néideg Präzisioune ginn.



De Gesetzprojet betrëfft och den Enseignement. Den Text gesäit vir, dass all Schüler, dee schlecht héiert oder daf ass, d'Gebäerdesprooch duerf benotzen an dat souwuel an der Grondschoul wéi och am Secondaire. Déi däitsch Gebäerdesprooch gëtt och am Centre de Logopédie applizéiert. Wéi et geheescht huet, mussen dee Moment awer déi néideg Interpreten an och Enseignante fir d'Gebäerdesprooch ze léieren, zur Dispositioun stoen. Déi nei Reegelen, déi den Enseignement betreffen, kënnen allerdéngs eréischt fréistens an zwee Joer a Kraaft trieden, nodeems d'Gesetz en Vigueur ass. Donieft sollen och d'Elteren, an d'Gesëschter vun enger Persoun, déi d'Gebäerdesprooch benotzt, dës Form vu Kommunikatioun kënne léieren. D'Fraise gi vum Staat iwwerholl. D'Formatioun duerf net méi laang wéi 100 Stonnen daueren.

Aktuell ginn et hei am Land just zwee Interpreten fir d'd'Gebäerdesprooch tëscht dem Lëtzebuergeschen an dem Däitschen. Déi eng Persoun schafft am Familljeministère an déi aner bei Soliarität mit Hörgeschädigten. Si ginn och un d'Chamber ausgeléint, am Fall wou ee grousse Debat an d'Gebäerdesprooch muss iwwersat ginn, wéi zum Beispill den Etat de la Nation.