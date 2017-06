Wéi et schéngt wier no enger Rëtsch vun Demissiounen och d'Presidentin vum Comité-Directeur Tania Fernandes elo um Punkt hir Demissioun ze ginn. Dëst wëll allemol den CSV-Deputéierte Marc Lies gewuer gi sinn, dee sech duerfir an enger parlamentarescher Fro un de Logementsminister Marc Hansen adresséiert.

Den Deputéierte wëll wëssen, ob dës Rumeure vun enger imminenter Demissioun vun der Madame Fernandes stëmmen a wat d'Motiver fir dës Decisioun sinn, nodeem si am Mäerz 2015 an der Successioun vum Daniel Miltgen de Chef-Posten iwwerholl hat.



PDF: Question parlementaire

RTL-Informatiounen no ass d'Madame Fernandes dann och bis den 30. Juni krankgeschriwwen a wéilt op den 1. Juli hire Posten ofginn, wann dann dat neit Gesetz iwwert de Fonds du Logement a Kraaft trëtt.

Déi intern Spannunge suergen och fir Suergen an Ängschte beim Personal, déi dem "Paperjam" no vun engem schlechten Aarbechtsklima schwätzen - e Klima, dat dëser Publikatioun no, op d'Tensiounen tëscht der Madame Fernandes an dem Mario Schweitzer zeréckzeféiere wieren, dee virdrun Directeur Adjoint beim Fonds Belval war an nom Akraafttriede vum neie "Fong-Gesetz" dierft neien Direkter vun dëser staatlecher Institutioun ginn.