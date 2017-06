De Lëtzebuerger Konsumenteschutz ULC kritiséiert déi onsozial an ongerecht Fraise vun de Guichetsbanken. D'Post an d'Spuerkeess falen negativ op.

Et géif versicht ginn, d'Käschte vun de nidderegen Zënsen um Bockel vum Konsument auszedroen. Virun allem di zwou Banke mat staatlechem Aktionär, d'Post an d'Spuerkeess goufe kritiséiert.

Vun Trickserei, Ofzock, Hannerdieren a Suen aus der Täsch zéien, war bei der ULC rieds. D'Banke géifen ze vill deier Tariffer op Basisoperatioune verrechnen, et géif ëmmer manner Service zu ëmmer méi héije Fraise gebuede ginn. D'ULC huet Tariffer vu Banke matenee verglach a konnt esou déi besonnesch deier Banken identifizéieren.



Den Nico Hoffmann, President vun der ULC huet do virun allem d'Post an d'Spuerkeess ervirgehuewen. Eng positiv Ausnam wier d'Raiffeisekeess.

Och beim Ewechfale vun de Handy-Roaming-Tariffer warnt d'ULC viru Präiserhéijungen. De Konsument misst oppassen, kéint den Duerchbléck allerdéngs guer net wierklech hunn. Den Autonormalverbraucher hätt ganz dacks Problemer sech duerch déi ganz Konditiounen duerchzewullen.

Ob d'Handy-Operateure géint Gesetzer an Direktive verstoussen, dat weess d'ULC net esou richteg. Si appelléieren un den ILR, d'Regulatiounsinstitut, déi misste ganz einfach elo hir Aarbecht maachen.