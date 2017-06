Zanter September 2015 komme méi Flüchtlingen am Land un, fir si huet d'Rout Kräiz de Service LISKO an d'Liewe geruff.

De Lëtzebuerger Integratiouns- a Kohäsiounszenter soll de Leit bei administrativen Aarbechten hëllefen. Zejoert hu schonn iwwer 1.200 Persounen dovu Gebrauch gemaach. D'Lëtzebuerger Rout Kräiz hat och Hëllefsequippen a Griichenland fir no de Flüchtlingen, déi do festsouzen, ze kucken.D'Croix Rouge hëlleft och deene Leit, déi an enger prekärer Situatioun sinn. Déi 8 Epicerie sociale huet zu Réimech opgemaach. Am Ganze kommen iwwer 5.000 Leit regelméisseg an dës Epicerien akafen.Iwwer 1.100 Leit hunn dann op d'Wanteraktioun vum roude Kräiz zréckgegraff.All dës Zuele goufen en Dënschdeg bei der Presentatioun vum Bilan vun 2016 genannt.

Communiqué de presse

2016, une année de croissance pour les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise

Luxembourg, le 20 juin 2017 – La Croix-Rouge luxembourgeoise a présenté le rapport de ses activités menées en 2016 en faveur des plus vulnérables au Luxembourg et à l’étranger. Active dans les domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de l’aide internationale, l’organisation a fait face à des besoins croissants auxquels elle a répondu de manière efficiente. L’intégration des réfugiés et la lutte contre l’exclusion sociale étaient les priorités de l’année 2016.

L’intégration, une priorité en 2016

« En 2016, la Croix-Rouge luxembourgeoise a dû maintenir son engagement d’apporter des réponses urgentes et vitales à des situations de crise. Nous avons noté en 2016 une croissance de nos activités, ce qui n’est pas une bonne nouvelle en soi parce que cela fait forcément suite à une augmentation du besoin d’aide. », annonce d’entrée de jeu Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge. « Cependant, nous avons relevé les défis pour répondre au mieux aux besoins détectés. »

Ainsi, suite à l’arrivée d’un nombre plus important de réfugiés au Grand-Duché à partir de septembre 2015, l’accompagnement de l’intégration sociale, professionnelle et scolaire des réfugiés a été l’une des priorités. « Nous avons mis sur pied au printemps 2016 le service LISKO – Lëtzebuerger Integratiouns- a Kohäsiounszënter – pour accompagner les personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans leurs démarches administratives et faciliter leur intégration dans la société luxembourgeoise. », explique Gilles Dhamen, directeur des activités « Solidarité ». Au cours de ses neuf premiers mois d’existence le service a ainsi suivi 1 262 personnes. Le service Interprétariat Interculturel a joué un rôle essentiel et a étoffé son offre de langues: le service a traité 5 223 demandes, soit une augmentation de 140% par rapport à 2016. 69 interprètes volontaires sont intervenus en 29 langues, l’arabe représentant 52% des interventions.

Le foyer Lily Unden ou encore la Villa Nia Domo, inaugurée en octobre 2016, sont deux établissements qui accueillent les mineurs non-accompagnés. Encadrés par une équipe éducative, les jeunes ont retrouvé dans cette nouvelle structure une sphère intime, propice à leur développement personnel.

Tendre la main aux personnes en situation de précarité

La lutte contre l’exclusion sociale est également l’un des axes prioritaires de l’action de la Croix-Rouge luxembourgeoise. « Nous avons poursuivi et renforcé nos axes de travail pour que les personnes concernées puissent développer leurs ressources propres et voient leur dignité et leur autonomie garanties. » rappelle Gilles Dhamen. Le réseau des épiceries sociales s’est également étoffé : la Croix-Rouge a ouvert une 8e épicerie sociale à Remich, ce qui a permis de venir en aide à 2 035 ménages, soit 5 171 personnes dans tout le pays.

Pour venir en aide aux sans-abri, la Croix-Rouge a créé, en collaboration étroite avec la Ville de Luxembourg, le service Streetwork Uewerstad pour apporter de l’écoute et du soutien aux personnes vivant dans la rue. Les travailleurs sociaux du service vont à la rencontre des personnes sans-abri dans la Ville-Haute. De plus, un lieu d’accueil est mis à disposition pour permettre aux plus démunis de venir se reposer, boire un café, discuter: un total de 3 600 passages avec en moyenne 30 personnes différentes par jour a été enregistré durant les premiers mois de fonctionnement.

En 2016, la Croix-Rouge a reconduit sa participation à la Wanteraktioun organisée par le Ministère de la Famille. Au total, 1 118 personnes ont eu recours à ce dispositif au cours de l’hiver 2015/16 pour une distribution totale de 18 469 repas.

La Croix-Rouge à l’international : secourir des vies en apportant des solutions adéquates

En 2016, la Croix-Rouge luxembourgeoise s’est engagée auprès de 50 000 réfugiés, en majorité des Syriens et Irakiens, bloqués en Grèce suite à la fermeture des frontières sur la route des Balkans. Quatre volontaires de l’Emergency Response Unit (ERU) Relief Benelux ont été déployés sur les îles de Chios et Lesbos ainsi qu’à Idomeni au cours de l’hiver 2015/16 pour soutenir la Croix-Rouge locale. « En tant que spécialiste de l’habitat d’urgence, la Croix-Rouge luxembourgeoise a soutenu sa société nationale sœur en Grèce pour l’accueil des réfugiés. Ceux-ci se trouvaient confrontés à des conditions de vie inhumaines que nous ne pouvons tolérer. », souligne Marc Crochet, directeur général adjoint. Un délégué, spécialiste en matière d’abris, a été mis à disposition de la Croix-Rouge grecque pour évaluer l'état des camps et planifier des améliorations avant l’arrivée de l’hiver. Du matériel d’isolation pour les tentes a été fourni.

Au Niger, la Croix-Rouge luxembourgeoise aide les réfugiés qui ont fui les violents conflits au Nigéria ainsi que les déplacés internes par la mise en place d’abris d’urgence. Ce programme bénéficie d’un important soutien du ministère des Affaires étrangères, du programme européen à l’aide humanitaire et à la protection civile ECHO ainsi que de l'agence de développement britannique UK Aid. « Grâce à ces partenariats, nous avons bénéficié d’un levier important par rapport aux dons engagés. », a rappelé Marc Crochet avant de préciser : « Les activités concentrées dans la région de Diffa, à la frontière du Nigéria, ont été placées sous la coordination du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en raison des conditions d’extrême insécurité. » En 2016, 4 000 abris d’urgence ont été distribués, 900 latrines, un forage et 210 maisons en banco ont été construits.

Stabilisation du financement dans le domaine de la santé

Alors qu’en 2015 certaines activités dans le domaine de la santé avaient été confrontées à des difficultés de financement, la Croix-Rouge a pu, grâce à des efforts importants consentis par ses collaborateurs et des échanges intenses avec les autorités compétentes, se rapprocher de nouveau d’un équilibre budgétaire. « Cette nouvelle base nous permet de développer des perspectives d’avenir dans des secteurs d’activité extrêmement importants pour notre société : les aides et soins à domicile, la transfusion sanguine et la réhabilitation physique et post-oncologique. Nous avons pris de nombreuses initiatives pour développer notre performance, assurer la qualité de nos prestations dans le temps et anticiper les risques auxquels notre organisation est confrontée. », explique Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge.

Le rapport d’activité 2016 détaillé de la Croix-Rouge luxembourgeoise est disponible en téléchargement sur le site www.croix-rouge.lu ainsi qu’en version papier (commande par téléphone au : 2755).

Vous pouvez télécharger des photos présentant les activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise sous le lien suivant : http://www.bit.ly/RA-CRL-2016

La Croix-Rouge luxembourgeoise

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2000 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux.