Fir de Schülertransport fir heem organiséiert ze kréien, sinn nämlech eng Partie Lycéeën am Zentrum an zu Esch mëttes fräi. Dowéinst gouf zum Beispill fir d'Stater an déi Escher Lycéeën decidéiert just Cours bis 11.35 Auer ze halen. Zu Dikrech mussen d'Schüler just bis 10.50 Auer an d'Schoul. Am ganze sinn 30 Lycéeë betraff. Moies wier dann nach Zäit fir Prüfungen ze maachen. Ëmmerhin ass jo Prüfungszäit.



Et hätt een zesumme mam Transportministère Lycée fir Lycée gekuckt, wéi en Impakt den Tour de France op de Schoultransport huet, sou de Pierre Reding, Premier conseiller de gouvernement am Educatiounsministère am RTL-Interview.



An alle betraffene Lycéeën ass nomëttes awer en Accueil garantéiert.

An der Educatioun différenciée fält deen Dag de ganzen Unterrecht aus.

D'Schüler aus de concernéierte Schoulen ginn e Mëttwoch per Circulaire vun hire Lycéesdirektiounen informéiert.

D'Lycéeën am Norden an am Oste sinn net betraff. Hei bleift et also beim reguläre Schoulhoraire.

Am Enseignement fondamental läit d’Responsabilitéit vun der Organisatioun op Gemengenniveau.