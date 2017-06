789 mol huet d’Police am Joer 2016 missten intervenéieren, wéinst Fäll vu Gewalt am Stot. Dat ass quasi d’selwecht vill wéi am Joer 2015.

© Jeannot Meyers / RTL Télé Lëtzebuerg

An 62% vun de Fäll war d’Affer weiblech, an 38% männlech. 2 vun 3 Täter si Männer.

An 256 Fäll koum et an der Suitte vum Police-Asaz zu enger juristesch ordonnéierter Expulsioun vum Täter, dat heescht hien huet de Stot misste verloossen. Bal an all 10tem sou Fall, war et d’Kand wat aggressiv géintiwwer vu sengen Elteren ginn ass. 7 mol war et ëmgedréint, a Kanner waren d’Affer.