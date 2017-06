Dem Mann gëtt virgehäit, d’Fra am August 2016 an engem Squad an der Stad zerschloen, vergewaltegt, gewiergt an agespaart ze hunn. Si gouf ë.a. mat den Hoer gezunn, mat Féiss gerannt, mat der Fauscht an d’Gesiicht a mat engem Briet geschloen. D’Fra, déi am Januar 2013 mam Ugekloten, hirem Cousin, bestuet gouf an zwee Kanner mat him huet, an de Mann sinn elo an der Scheedung. Virun de Faite wären déi zwee en halleft Joer net méi zesumme gewiescht an de Mann do virdrun och eng Kéier wéinst Gewalt aus dem Haus verwise ginn.

Am August wär si mat him an de Squad gaangen an direkt ageschlof; wéi si erwächt ass, waren hir Suen an Zigarette fort. Doropshi wär et zum Sträit komm; d’Schloen hätt laang gedauert, an zu engem Moment hätt de Mann si ugepak. Si hätt gesot, hie sollt ophalen, si hätt hir Box doropshi selwer erofgemaach an hie si vergewaltegt. Dono hätt si probéiert, hien ze berouegen, si wär no enger Zäit aus dem Haus erauskomm, fir d’éischt an d’Maison médicale an du bei d’Police gaangen.

E Polizist hat virdrun ausgesot, d’Affer hätt, wéi et op de Büro koum, Blessuren am Gesiicht gehat an net richteg goe kënnen. D’Police wär an de Squad nom Mann kucke gaangen, deen awer net do gewiescht; kuerz drop gouf hien dunn am Garer Quartier fest- an op de Büro matgeholl, wou hien näischt gesot hätt. Der Fra no hätt de Mann si um Späicher vum Squad agespaart, fir dass si net bei d’Police goe kéint, sou de Polizist.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegten, deen zanter August zu Schraasseg sëtzt an zanter September 2014 zu Lëtzebuerg ass, erkläert, d’Reprochë wären zum Deel wouer. D’Coups et blessures huet hien zouginn, awer gemengt, e Viol géintiwwer der eegener Fra géif et net ginn, wat d’Presidentin vum Geriicht him awer falsch gemaach huet. E Genetiker hat iwwerdeems betount, um Affer wären ë.a. Spure vun engem Viol fonnt ginn.

Dëse Prozess geet um Mëttwoch virun.