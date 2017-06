© Police

Déi zwou Persounen um Vëlo waren am Gaangen, de Scheierbierg eropzefueren, wéi en Auto vun hannen op se duer gefuer ass an dee Vëlosfuerer, deen zur Mëtt vun der Strooss hi gefuer ass, ongebremst ze pake krut, esou d'Police an hirem Bulletin um Dënschdeg de Mëtteg.De Mann um Vëlo ass iwwer déi lénks Säit vum Auto an de Summerwee geschleidert ginn, wou e schwéier blesséiert leie bliwwen ass.De Vëlo ass duerch de Schock an e puer Stécker zerbrach, déi verspreet an der Gewan louchen.De Vëlosfuerer gouf vun der Air Rescue an d'Spidol geflunn.D'N16 tëscht Réimech an Elleng hat kuerz musse gespaart ginn. De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police war op der Plaz.