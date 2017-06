D’Kollektivvertragsverhandlungen am Spidolssecteur sti jo virum Ofschloss an et gesäit gutt aus.

Um Dënschdeg souzen d’Gewerkschaften an d’Patronatssäit, d’Federatioun vun de Spideeler, alt nees eng Kéier beieneen. Et geet jo ënnert anerem och ëm eng Opwäertung vun de Carrièren.



Um Mëttwoch de Moie soll fäerdeg verhandelt ginn an am Nomëtteg dierft dann den neie Kollektivvertrag ënnerschriwwe ginn!