Nieft der Prisongsstrof krut de Mann um Stater Geriicht nach eng Geldstrof vu 500 €. Donieft gouf decidéiert, fir d’Waffen a Munitioun ze confisquéieren.

De Mann hat fir d’éischt am Februar a fir d’zweet am Mäerz d’lescht Joer Waffen ofgeholl kritt, déi net ugemellt waren. Wéinst Coups et blessures volontaires a wéinst dem Besëtz vu verbuedene Waffe war hien ewell virbestrooft.