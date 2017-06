Lëtzebuerg ass do och mat engem Pavillon vertrueden, fir seng Aktivitéiten am Ofbau vu Weltraumressourcen ze promovéieren.





Um Dënschdeg gouf mat der europäescher Weltraumagence ESA een Ofkommes fir eng Zesummenaarbecht ënnerschreiwen.

Mam Ofbau vu Weltraumressourcen wëll Lëtzebuerg an deem Secteur eng Nisch besetzen. Ma och d'Europäesch Weltraumagence lancéiert sech an den Ofbau vu Weltraumressourcen. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet en Accord iwwer eng Kollaboratioun tëscht der Lëtzebuerger Space Ressources Initiativ an der ESA ënnerschriwwen, ee wichtege Schrëtt fir d'Ustriewunge vun der Lëtzebuerger Regierung.

Eng Etüd iwwert di technesch Maturitéit an d'Faisabilitéit vun der Exploratioun an Utilisatioun vun der Weltraumressourcë steet am Virdergrond. Et ass déi éischten Initiativ an dëser Aart, déi vun der ESA ënnerstëtzt gëtt. Nei ESA-Programmer kënnen entstoen, dat heescht dat Suen investéiert ginn a Lëtzebuerg profitéiere kéint.

Dës finanziell Ureizer duerch d'ESA kéinte weider Entreprisen op Lëtzebuerg zéien. De Grand-Duché kéint sech als wichtegen Acteur an dëser Nisch etabléieren.